Deputado aciona MP contra repasse do governo Lula a cooperativa do MST

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) enviou uma notícia-crime ao Ministério Público do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Ele acredita que a cooperativa Terra Livre, que trabalha com produtos do MST, possa ter sido indevidamente favorecida ao receber um repasse de 200.000 reais em março.

Ele diz que os repasses à cooperativa podem chegar ao total de oito milhões de reais e denuncia um possível conflito de interesses uma vez que o ex-chefe da entidade, Adelar Pretto, é irmão do presidente da Conab, Edegar Pretto, que concorreu ao governo gaúcho pelo PT e ficou em terceiro colocado nas eleições de 2022.

“Torna-se de maior gravidade, o fato de que o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, o Sr. Edegar Pretto, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT, ora vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, é irmão de Adelar José Pretto, que era diretor do Terra Livre à época do repasse”, diz a denúncia enviada pelo parlamentar.

Nikolas baseou a sua denúncia sobre “possível desvio de verba pública” em reportagem do jornal Gazeta do Povo e pede que o “real valor desviado” seja identificado pelo MP e que os irmãos Pretto sejam responsabilizados.

Continua após a publicidade

Siga