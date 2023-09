Deputada é personagem de campanha de conscientização sobre câncer de mama

A deputada Sílvia Cristina (PL-RO) e a ex-deputada e atual Secretária Nacional da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Tereza Nelma (PSD-AL) são personagens de uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama que inicia nesta segunda-feira e se estende por todo o próximo mês. Trata-se de uma exposição de fotos de mulheres que venceram o câncer e compõe a programação do Outubro Rosa.

Silvia Cristina é autora do Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e Tereza Nelma foi Procuradora da Mulher na Câmara e autora da Lei de Navegação de Pacientes, que garante atendimento mais célere a pessoas com neoplasia maligna de mama.

A mostra é organizada pela associação Recomeçar, que atua principalmente na articulação de políticas públicas para mulheres mastectomizadas. A exposição acontece em dois formatos, de forma simultânea, com quadros no Espaço Senado Galeria, no Senado Federal, e também totens no Palácio do Buriti e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O projeto conta com o apoio Institucional da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil, Comissão de Saúde, Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o Câncer, Frente Parlamentar Mista da Saúde, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal e FEMAMA.



Cronograma:

02 a 13 de outubro – Salão Branco do Palácio do Buriti.

Continua após a publicidade

16 a 31 de outubro – Câmara Legislativa do Distrito Federal.

02 a 31 de outubro – Espaço Senado Galeria no Senado Federal.

Publicidade

Siga