‘Depositarei em Lula o meu voto’, diz Simone Tebet

Atualizado em 5 out 2022, 17h15 - Publicado em 5 out 2022, 16h13

Simone Tebet acaba de declarar voto em Lula no segundo turno. “Depositarei em Lula o meu voto, porque reconheço nele o compromisso com a democracia”, diz a presidenciável do MDB, afirmando, na sequência, que não vê em Jair Bolsonaro o mesmo comprometimento com a Constituição.

A senadora justificou sua escolha citando o orçamento secreto da gestão de Bolsonaro e “atrasos” colhidos pelo país no mandato do atual presidente. Simone disse que o país precisará ser “reconstruído” e reafirmou que não retira as críticas que fez a Lula no primeiro turno, mas que identifica nele qualidades definidoras de sua decisão pessoal de votar no petista.

“Não votarei nulo, não votarei em branco… Me omitir seria desonrar a história de vida pública de meu pai e de quadros históricos do meu partido”, disse a senadora. “Não poderia ficar neutra”, seguiu.