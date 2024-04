Depois da Paulista, Bolsonaro fará nova manifestação no Rio de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de reunir uma multidão de bolsonaristas num ato na Avenida Paulista, no fim de fevereiro, Jair Bolsonaro vai realizar uma nova manifestação para mostrar força política diante do avanço das investigações no STF.

Desta vez, o evento será realizado na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio. O novo ato segue o roteiro do primeiro, é organizado pelo pastor Silas Malafaia e começará 10h da manhã de 21 de abril, um domingo.

“Será uma grande manifestação em defesa do Estado Democrático de Direito”, diz Malafaia.