Datena expõe a amigos mágoa antiga com marqueteiro de Tabata Amaral

José Luiz Datena, filiado ao PSB no fim do ano passado e possível companheiro de chapa de Tabata Amaral, pré-candidata à prefeitura de São Paulo, rasga elogios à deputada – uma jovem mulher com “personalidade”, opção “absolutamente viável” nas eleições deste ano. Mas, a pessoas próximas, tem reclamado (muito) da escolha do argentino Pablo Nobel para comandar o marketing político da campanha.

O apresentador de TV diz a amigos que não foi consultado sobre a contratação do marqueteiro. Afirma guardar mágoas de uma “campanha sórdida” de bolsonaristas nas redes sociais da qual teria sido alvo. “Como esse cara vai querer me orientar? Não aceito nenhuma orientação dele”, diz Datena a esses interlocutores.

O entorno de Tabata Amaral se diz surpreso com a insatisfação em relação a Nobel. O marqueteiro, que participou das campanhas vitoriosas de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e de Javier Milei, na Argentina, teria inclusive feito elogios a Datena em conversas privadas com a equipe da campanha da deputada.



No ano passado, Nobel chegou a ser contratado por Ricardo Salles para a disputa à prefeitura da capital paulista. O ex-ministro, contudo, desistiu de concorrer nas eleições de outubro diante da falta de apoio no campo bolsonarista.