Daniela Carneiro convida servidores do Turismo para despedida nesta quinta

Prestes a deixar o comando do Ministério do Turismo, Daniela Carneiro convidou todos os servidores, funcionários e colaboradores da pasta para sua despedida do posto, às 17h desta quinta-feira, no auditório do subsolo do prédio. Às 15h, ela deverá se reunir com o presidente Lula para entregar o cargo, no Palácio do Planalto.

Também vão participar do encontro o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que é marido da ministra, e o chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha. Os dois se reuniram no Planalto na noite desta quarta e fecharam os últimos detalhes do acordo para uma demissão “suave” de Daniela.

Até o momento, no entanto, apenas o nome de Padilha consta na agenda oficial de Lula para a audiência desta tarde.

Na terça-feira, como registrou o Radar, ela ainda resistia a deixar o ministério por conta própria. Articulador da sua nomeação junto a Lula, Waguinho chegou a dar uma entrevista ao jornal O Globo criticando duramente a atuação de Padilha para substitui-la pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), mas um dia depois republicou uma foto sorridente de mãos dadas com o ministro e de André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos da SRI.

Os termos exatos do acordo ainda não foram explicitados, mas o prefeito de Belford Roxo afirmou ao G1 nesta quarta que ele e Padilha “conversaram e selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto”. Ele também citou “compromissos assumidos de muitos benefícios para os municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial para Belford Roxo”.

A saída de Daniela é fruto de pressão do União Brasil, partido ao qual ela ainda é filiada, mas pediu para deixar há pouco mais de três meses. Na ocasião, Waguinho migrou para o Republicanos, que deve ser destino de sua esposa. Os dois se reuniram com Lula no dia 13 de junho e o presidente deu uma sobrevida à ministra que já passou de três semanas. Ela está licenciada da Câmara e foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro nas eleições do ano passado.

