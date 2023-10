Criminalidade faz o Brasil passar vergonha com Embaixada dos EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2023, 14h56 - Publicado em 22 out 2023, 14h01

A Embaixada dos EUA emitiu alerta recentemente sobre violência no Rio de Janeiro e no resto do país aos norteamericanos que se aventuram por aqui.

“Conforme detalhado, há altas taxas de criminalidade em muitos dos centros urbanos do Brasil. O Consulado dos EUA incentiva todos os viajantes no Rio de Janeiro a estarem sempre atentos ao que está ao seu redor e a seus pertences e evitar ter dispositivos móveis (smartphone, tablet, smartwatch, etc) visíveis em público”, diz o comunicado da diplomacia americana.