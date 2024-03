CRE do Senado ouve chanceler sobre planos do Itamaraty e crise com Israel 

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado vai receber nesta quinta-feira o chanceler Mauro Vieira. O presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), acertou a data com o ministro em um almoço no Itamaraty na semana passada.

A ideia é que o chefe da diplomacia brasileira faça um balanço do trabalho no Itamaraty em 2023 e explique os planos do ministério para este ano.

Vieira também deve apresentar informações sobre a crise com Israel depois de Lula comparar os ataques do governo do país judeu em Gaza na guerra contra o Hamas às ações de Adolf Hitler no Holocausto.