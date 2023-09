CPMI desmarca depoimento de Braga Netto e ouvirá ex-auxiliar de Bolsonaro

A CPMI do 8 de Janeiro desmarcou o depoimento do general Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, que estava previsto para esta terça-feira.

No lugar do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, vai depor o ex-coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência da República, Osmar Crivelatti, que trabalhava na equipe do tenente-coronel Mauro Cid.

A oitiva de Braga Netto seria a segunda consecutiva de um militar da mais alta patente do Exército à comissão. Na última quinta-feira, os parlamentares ouviram o general Gustavo Henrique Dutra, que chefiava o Comando Militar do Planalto no dia da tentativa de golpe.

Um dos pedidos de convocação de Crivelatti, apresentado pelo deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA), aponta que “é fundamental destacar que um dos principais focos dessa CPMI é a apuração dos possíveis responsáveis pelos atos golpistas, que não se limitaram apenas ao dia 8 de janeiro, mas tiveram início após o resultado das eleições, culminando em uma escalada de violência e ações que resultaram na invasão dos prédios dos três poderes da República”.

“Nesse contexto, é de extrema importância convocar o Sr. Osmar Crivelatti, que atuou como coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência da República, acompanhando de perto o processo de preparação desses eventos (inclusive cuidando das joias sauditas na fazenda de Piquet). Suas informações serão de grande valia para guiar os futuros trabalhos desta Comissão”, escreveu o parlamentar.

Continua após a publicidade