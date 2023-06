CPI do MST na Câmara ouve ex-presidente do Incra nesta terça

O órgão responsável pela reforma agrária está no centro do debate da CPI do MST na Câmara nesta terça-feira. Os deputados vão receber Xico Graziano, que foi presidente do Incra durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e um dos fundadores do PSDB.

Também nesta terça, a comissão deve votar requerimentos para convidar o atual chefe do do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Aldrighi. Ele é alvo de pedidos de deputados do PT e da oposição.

Kim Kataguiri (União-SP), por exemplo, quer que Aldrighi explique as notícias sobre o aumento de invasões de terra no governo petista. Já Caroline de Toni (PL-SP) pede esclarecimentos sobre a IV Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, que reuniu líderes petistas na capital paulista no mês passado.

Após uma pausa na semana encurtada pelo feriado de Corpus Christi, a CPI do MST vai retomar os trabalhos com duas sessões nesta semana. Os deputados devem se reunir novamente nesta quarta-feira.