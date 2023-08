CPI do MST inclui quebra de sigilo de Stédile e Rainha em pauta de votação

A CPI do MST vai fazer nesta terça-feira, às 14h10, uma reunião com pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do líder sem-terra João Pedro Stédile e de José Rainha, que deixou o movimento e hoje preside a Frente Nacional de Luta (FNL).

Os deputados da comissão também vão analisar pedidos de convocação do ministro Renan Filho (Transportes), questionado por financiamento ao MST por um órgão do governo de Alagoas, sob sua gestão; e do presidente da Conab, Edegar Pretto.

Seu irmão, Adelar Pretto, líder do MST no Rio Grande do Sul, e o ex-deputado petista Carlos Pansera, diretor da cooperativa Terra Livre, também são alvos de pedidos de convocação.

A composição da CPI do MST volta nesta terça a ter maioria da oposição.

