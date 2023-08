CPI do Futebol ouve Nino Paraíba, investigado por amarelo em jogo do Ceará

A CPI da manipulação de resultados no futebol ouve nesta quarta-feira o lateral direito Nino Paraíba, do Paysandu, investigado por suspeita de envolvimento com o esquema apostas no futebol quando ainda atuava pelo Ceará.

O jogador aparece em trocas de mensagens com integrantes da chamada máfia das apostas obtidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Goiás em celulares apreendidos na operação Penalidade Máxima.

Um dos jogos analisados pelas autoridades é Ceará 1 x 1 Cuiabá, em outubro do ano passado, pela série A do Campeonato Brasileiro. Em trocas de mensagem dos apostadores sobre a partida, Nino Paraíba foi chamado de “ponta firme”.

Pelo teor das mensagens, os criminosos dão a entender que haviam aliciado o lateral em confrontos anteriores. “Eu deposito direto na conta da mãe dele”, diz um dos apostadores.

Em campo contra o Cuiabá, ele recebeu cartão amarelo – um dos eventos de jogo manipulados pela máfia.