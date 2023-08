CPI do DF de 8 de janeiro aprova convocação do hacker da Vaza-Jato

Antes da oitiva do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, a Câmara do Distrito Federal aprovou a convocação do hacker Walter Delgatti Neto enquanto testemunha da CPI que apura, em paralelo à Comissão no Congresso Nacional, os atos de 8 de janeiro.

O requerimento para convocar Delgatti foi apresentado pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT) e aprovado com cinco votos a favor.

Nesta semana, o hacker foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a 20 anos de prisão por conta do vazamento de conversas de integrantes da força-tarefa da operação Lava-Jato.

Em depoimento à CPMI, no Congresso Nacional, Delgatti disse que recebeu cerca de 40.000 reais da deputada Carla Zambelli para invadir os computadores do Conselho Nacional de Justiça. A parlamentar terá o sigilo quebrado pela Comissão.

