Coordenação da campanha de Lula se reúne nesta terça-feira

Com a proximidade do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, a coordenação de campanha do ex-presidente Lula (PT) se reúne nesta terça-feira, em São Paulo, para discutir a estratégia do petista nas próximas semanas.

Aliados admitem que o crescimento de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB) nas pesquisas — bem como o avanço de Jair Bolsonaro (PL) no Sudeste — tem preocupado a campanha.

Participarão da reunião nesta terça os partidos que integram a Coligação Brasil da Esperança — PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir.