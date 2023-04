Congresso prepara homenagens às vítimas do Holocausto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A frase “Holocausto Nunca Mais” será projetada às 19h desta segunda-feira nas torres do Congresso Nacional. No dia seguinte, o Senado terá uma sessão especial, a partir das 9h, para homenagear as vítimas dos campos de concentração nazistas.

A sessão tem como requerentes o senador Jacques Wagner (PT-BA), junto com a Embaixada de Israel, e o apoio de Alan Rick (União-AC), Carlos Viana (Podemos-MG), Eliziane Gama (PSD-MA), Paulo Paim (PT-RS) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Já as luzes na fachada foram articuladas pela Confederação Israelita do Brasil.

“Precisamos sempre lembrar este episódio soturno para que algo parecido não volte a ocorrer nunca mais, com mais nenhum povo, minoria ou etnia”, disse o presidente da Conib, Claudio Lottenberg.

Em 17 e 18 de abril, a comunidade judaica celebra o Dia do Holocausto e do Heroísmo (Yom Hashoá VehaGvurá, em hebraíco transliterado). A data também lembra o levante do Gueto de Varsóvia Neste ano, o movimento de resistência na Polônia completa 80 anos.

Os sobreviventes também serão homenageados no Memorial da Imigração Judaíca e do Holocausto. A Federação Israelita do Estado de São Paulo organiza o “Ato Central de Yom Hashoá”, que ocorrerá às 19h desta segunda-feira.