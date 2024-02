Concurso público nacional supera 1,5 milhão de inscrições em última semana

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou nesta segunda-feira que o Concurso Público Nacional Unificado do governo federal superou a marca de 1,5 milhão de inscritos.

O prazo para as inscrições, iniciado em 19 de janeiro, termina nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. A taxa é de 90 reais para os cargos de nível superior e 60 reais para os de nível médio. Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o certame oferece 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

Dois terços dos inscritos até o momento se registraram no CPNU na primeira semana de inscrições. A expectativa da ministra Esther Dweck, do MGI, é que o ritmo voltará a acelerar nesta última semana. Na apresentação do edital, a pasta previu que haveria de 2 a 3 milhões de candidatos.

Metade dos 1,5 milhões de inscritos já efetuaram o pagamento ou tiveram a isenção confirmada, o que levou a chefe do MGI a alertar que a inscrição final depende do pagamento da taxa.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do CPNU com login e senha do Gov.br. A prova será realizada no dia 5 de maio simultaneamente em 220 cidades do Brasil.