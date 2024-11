Como será o evento do G20 com Janja, Galípolo e influenciadores

Na próxima quinta, começa, no Rio, a programação do G20 com eventos envolvendo figuras de todos os países do bloco. As agendas antecedem a Cúpula de Líderes, presidida pelo Brasil, marcada para a próxima semana.

Um dos encontros, o CRIA G20, vai reunir no Píer Mauá influenciadores digitais, ativistas, comunicadores e personalidades do governo numa discussão sobre fome, justiça climática e transição energética.

O encontro terá a participação da primeira-dama Janja, do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de ativistas como a atriz sul-africana Nomzamo Mbatha e o líder indígena Tukumã Pataxó.

Com uma programação extensa e diversificada, o CRIA G20 propõe um ambiente de aprendizado, troca de experiências e ação. A ideia é fomentar uma rede de cooperação internacional para “construir um mundo mais justo e sustentável”, diz a organização do encontro.

Veja a programação:

G20 Talks: Painéis diários

• O G20 Talks reúne palestrantes nacionais e internacionais em discussões aprofundadas sobre temas fundamentais, divididos em três eixos centrais: Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, nova arquitetura financeira global e emergência climática. Os painéis serão transmitidos ao vivo pelo canal do G20 no YouTube e estarão abertos para o público presencial.

Oficinas “Mão na Massa”

• Com foco na criação de conteúdo digital, as oficinas práticas capacitam participantes de todas as idades, com temas como produção de vídeos para redes sociais, uso do humor para debater temas sociais e storytelling para YouTube. O público será introduzido às ferramentas e técnicas que impulsionam a comunicação digital moderna.

• Oficinas: Incluem “Quero criar conteúdo, por onde começo?”, “Usando o humor para debater temas sociais” e “produção de vídeos longos para YouTube”.

CriaCast: Rodas de conversa

• O CriaCast é uma série de bate-papos informais com painelistas e influenciadores, abordando as questões centrais dos G20 Talks em uma linguagem acessível e envolvente. Com apresentadores brasileiros, o videocast aproxima o público das discussões, criando uma experiência imersiva.

Comunicação colaborativa

O CRIA G20 incorpora o espírito da presidência brasileira no G20 com uma abordagem de comunicação colaborativa. Estudantes, coletivos e ativistas de mídia foram convidados a fazer parte da cobertura do evento, promovendo uma diversidade de perspectivas que enriquece a narrativa do CRIA. Essa iniciativa pretende tornar o evento uma plataforma inclusiva e acessível, refletindo o compromisso do Brasil com a pluralidade e a representatividade.

Apoio e parcerias estratégicas

O CRIA G20 conta também com eventos organizados por importantes instituições brasileiras, como Banco do Brasil, BNDES, Petrobras e Caixa Econômica Federal, que contribuirão com discussões sobre finanças sustentáveis, investimentos de impacto e transição energética. Essas parcerias reafirmam o papel de liderança do Brasil em temas críticos de desenvolvimento sustentável e inclusão social.