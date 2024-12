Reação de Lula a vídeo da Marinha colocou Previdência de militares na berlinda

Atitude irresponsável. Foi assim que o presidente Lula classificou o recente vídeo da Marinha, que, a pretexto de homenagear o Dia do Marinheiro, comparava a dura rotina de militares em alto mar e em operações de emergência a supostas regalias e momentos de descontração da população civil. Enquanto marinheiros se desesperam em um mar revolto, explicava o vídeo, jovens dançam e erguem suas bebidas. Em períodos de catástrofe, continua o esquete, famílias se reúnem para fazer festas.

Em contraste a aeroportos lotados de passageiros, militares se rastejam sobre a lama. “Privilégios? Vem para a Marinha”, conclui o vídeo com altas doses de ironia. Em meio às discussões sobre cortes de gastos que devem atingir também o regime de Previdência das Forças Armadas, o filme irritou Lula, que em um primeiro momento ameaçou até encerrar as negociações sobre a reforma da aposentadoria dos fardados.

Em meio às discussões da equipe econômica para tentar economizar até 70 bilhões de reais nos próximos dois anos, o governo pretende, entre outras coisas, extinguir o pagamento de pensão para esposas de militares que são expulsos das Forças Armadas e fixar uma nova idade mínima para a ida para a reserva remunerada, chegando a 55 anos de idade em 2030.

O petista acabou demovido da ideia de interromper as discussões sobre as novas regras para militares por auxiliares que consideravam que esticar a corda reacenderia conhecidas rusgas do Executivo com as Forças Armadas e ampliaria o fosso com Exército, Marinha e Aeronáutica apenas poucos dias depois de os três terem recebido um duro golpe: Jair Bolsonaro e outros 36 auxiliares, incluindo generais, foram indiciados pela Polícia Federal sob a acusação de tramarem um golpe de Estado e o assassinato do próprio Lula.

Como mostra a edição de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais, as desconfianças sobre o veio legalista de setores militares não são de agora. Na esteira dos atos de vandalismo do 8 de janeiro, o presidente Lula disse a aliados ter tomado conhecimento de que, às vésperas do Natal de 2022, fuzileiros navais haviam sido arregimentados para dar um golpe com o objetivo de impedir que ele tomasse posse. À época decidiu não levar o caso adiante.

