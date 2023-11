Como o toma lá, dá cá alimenta derrotas de Lula no Senado

As derrotas de Lula no Senado, se devem, em parte, ao Banco do Brasil. O motivo: não faz muito tempo, Lula prometeu uma diretoria do banco a um grupo de senadores aliados.

Apesar do sinal do petista, os senadores, animados com a possibilidade, bateram com a cara na porta quando foram tratar do tema no gabinete da chefe do BB, Tarciana Medeiros.

Como Lula não entregou, esse grupo de senadores passou a votar contra o governo em diferentes matérias na Casa.

É o consagrado toma lá, dá cá.