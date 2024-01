Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro tomou água da torneira e não ligou o ar-condicionado em seu período sabático, nas festividades de fim de ano.

Ele ficou hospedado na pousada do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, no litoral de Alagoas, de onde aproveitou para visitar o presidente da Câmara, Arthur Lira.