Como é o edifício-sede que a União Europeia alugou em Brasília por 20 anos

Uma solenidade em Bruxelas na última segunda-feira marcou a entrega simbólica e oficial à União Europeia do edifício Lotus Prime, que, desde outubro, abriga a sede do bloco no Brasil. Construído pela Lotus, o edifício no Lago Sul, ao lado da Ponte das Garças, em Brasília, foi alugado por 20 anos à delegação estrangeira.

O prédio é formado por um conjunto de três blocos sobrepostos, abrindo espaço para a praça central com paisagismo de forração baixa. Recebeu a certificação LEED Gold, que indica os mais altos padrões de sustentabilidade, eficiência e excelência ambiental no ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção inicial.

Os sócios da Lotus, Ruy Hernandez e Luiz Felipe Hernandez, foram pessoalmente a Bruxelas entregar a maquete do edifício a autoridades da União Europeia. O modelo ficará exposto junto às maquetes dos outros edifícios-sede da UE no mundo.