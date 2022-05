Como Bolsonaro tem vencido Lula, Ciro e Doria no debate econômico

Jair Bolsonaro tem conseguido driblar seus adversários na disputa ao Planalto com uma poderosa cortina de fumaça. Enquanto estimula sua agenda golpista contra as instituições, ele leva o debate dos oponentes para o campo da defesa da democracia.

Nas redes bolsonaristas, no entanto, o slogan mais martelado pelo Planalto foca na economia, hoje o campo que mais provoca rejeição a Bolsonaro. Para combater o “tá caro, a culpa é do Bolsonaro”, o bolsonarismo lançou o “fique em casa, a economia a gente vê depois”.

Na visão de aliados do presidente, a frase tem ajudado Bolsonaro a reverter a rejeição de setores da sociedade. O eleitor esqueceu o que foi Bolsonaro durante o período mais grave da pandemia. Aceita com facilidade o argumento de que as medidas de segurança sanitária ajudaram a produzir a crise econômica. Ficou, para contar a história, a versão do presidente de que todas as desgraças econômicas do país estão ligadas a medidas de governadores, que assumiram a dura missão de combater o avanço do vírus.

A incompetência do presidente, que renunciou ao papel de líder da nação para passar a boicotar de todas as formas o trabalho contra o vírus é algo esquecido no debate atual.

“Apesar de toda a crise em torno da inflação, nada pega no Bolsonaro. O discurso dele nesse campo, colocando a culpa na pandemia e nos governadores, não rebatido diretamente pelos adversários, é o que tem ajudado”, diz um importante aliado do Planalto.