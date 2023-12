O nome que ganha força para comandar a CBF após queda de presidente

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Ednaldo Rodrigues, ser deposto pela Justiça do Rio de Janeiro, o nome do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Flavio Zveiter ganhou força para o comando da entidade.

As próximas eleições devem ser convocadas pelo cartola interino da CBF, José Perdiz — atual presidente do tribunal desportivo — em até trinta dias.