Comissão pedirá quebra de sigilo de relatório do GSI sobre 8 de Janeiro

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência pedirá ao GSI a quebra do sigilo sobre o relatório que o órgão da Presidência da República enviou ao colegiado com informações e alertas produzidos nos dias que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Os questionamentos à atuação do GSI antes e durante a invasão às sedes dos Três Poderes, notadamente o Palácio do Planalto, levaram à demissão do general Gonçalves Dias da chefia do órgão e à decisão de criar uma CPMI para investigar os ataques às instituições.

O requerimento aprovado pela comissão de inteligência é de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), que foi presidente da CCAI por alguns meses entre o fim de 2022 e fevereiro de 2023. Agora, integra o colegiado por indicação do líder da Minoria no Senado, Ciro Nogueira.

Quando estava à frente da CCAI, Amin teve acesso ao relatório classificado como reservado pelo GSI e passou a defender a liberação do acesso público ao documento.

À época, o senador afirmava que um “apagão” de inteligência havia permitido a invasão e depredação do Planalto, do Congresso e do STF – tese repetida por Gonçalves Dias em entrevistas a jornalistas depois de sua demissão da chefia do GSI.