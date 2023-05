Comissão do Senado aprova Antonio Patriota para embaixada no Reino Unido

A CRE do Senado aprovou nesta quinta-feira a indicação do ex-ministro das Relações Exteriores Antonio Patriota para o cargo de embaixador do Brasil no Reino Unido. Ele chefiou o Itamaraty de 2011 a 2013, durante parte do primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Antes disso, foi secretário-geral da pasta no fim do segundo mandato de Lula, de 2009 a 2010, quando o ministro era Celso Amorim, que hoje é chefe da assessoria especial do presidente.

O diplomata Guilherme Patriota, irmão do ex-ministro, recebeu a chancela da mesma comissão para ser delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça.

Os nomes avalizados pela CRE precisam agora passar pelo crivo do plenário do Senado.

A lista incluirá também as indicações de Beoni Belli (representante permanente junto à OEA), Clemente de Lima Baena Soares (embaixador no Peru), Paulo Roberto Caminha de Castilhos França (embaixador na Grécia) e Frederico Salomão Duque Estrada Meyer (embaixador em Israel).