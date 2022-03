Com Leite a caminho, PSD filia ex-senadora aliada do governador gaúcho

Secretária extraordinária de Relações Federativas do governo de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, a ex-senadora Ana Amélia Lemos deve anunciar na próxima semana sua filiação ao PSD de Gilberto Kassab.

Uma das principais figuras políticas do estado no cenário nacional, Ana Amélia, que cuida dos assuntos do governo gaúcho em Brasília, deixará seu atual partido, o PP, para buscar uma vaga no Senado. Ela está bem posicionada nas pesquisas e é um nome estratégico para o PSD na disputa de outubro.

A filiação da ex-senadora deve contar com a presença de Gilberto Kassab, que irá ao Rio Grande do Sul na próxima semana. O movimento em torno de Ana Amélia é o sinal mais eloquente de que o PSD está mesmo muito próximo de Leite, que avalia deixar o PSDB e se filiar ao partido para disputar a Presidência da República.