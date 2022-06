Com escândalo sexual no governo, Bolsonaro ataca o… comunismo

Em meio a denúncias sobre assédio sexual envolvendo o presidente da Caixa Pedro Guimarães, Bolsonaro aproveitou a manhã desta quarta-feira para atacar… o comunismo.

Após recepcionar o jornalista americano Tucker Carlson no Planalto, o ex-presidente falou a apoiadores.

“Eu peço a Deus que o nosso povo não experimente o que é o comunismo”, declarou.

“Temos aqui um âncora da Fox News visitando (…) isso é muito bom, porque o americano e o mundo todo que o assiste conheçam uma visão real do que é o Brasil. Falei pra eles que toda manhã sempre tem um público e a gente conversa (…) Isso é muito bom pra democracia, pra gente não se afastar da população. Pra saber que a força vem de vocês e nós devemos estar sintonizados e levar o Brasil para o lado que vocês indicarem pra gente”, afirmou Bolsonaro.

Principal porta-voz da direita americana, Carlson está no Brasil para produzir um documentário sobre — entre outros temas — “a crescente influência e poder” do Partido Comunista Chinês no Brasil com a “ajuda” do presidente americano Joe Biden.

Para a tarefa, o apresentador tem conversado com membros do governo e do clã Bolsonaro.