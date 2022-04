Com aliados em guerra, Bolsonaro vai ao Rio Grande do Sul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro visita nesta sexta-feira ao menos três cidades do Rio Grande do Sul — estado em que a disputa ao governo ainda está indefinida.

Deverão acompanhar a viagem o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) e o senador Luis Carlos Heinze (PP) — ambos cotados para a disputa –, além do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e de deputados da base aliada. O Radar mostrou que Heinze e Lorenzoni estão em conflito desde que começaram a formar alianças para disputar o mesmo cargo.

A comitiva começa o dia em Pelotas, para entrega de obras no entorno da BR 116, e depois segue para Bagé, na fronteira com o Uruguai, onde haverá a retomada das obras da barragem Arvorezinha. O grupo encerra o dia em Passo Fundo, na reabertura do Aeroporto Lauro Kortz.

Com aliados inclinados a concorrer ao mesmo cargo nas eleições deste ano, Bolsonaro tem evitado interferir nas disputas regionais. Segundo parlamentares próximos ao presidente, o foco agora é cumprir a bateria de viagens em todos os estados até outubro.