Com demissão à vista, Marta se reunirá com Nunes; prefeito está “bravo”

Marta Suplicy tem encontro marcado com o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes no fim da tarde desta terça-feira. A conversa deve chancelar o desembarque da secretária municipal de Relações Internacionais da gestão do emedebista. A reunião foi publicada pelo Globo e confirmada pela coluna com interlocutores do prefeito.

Segundo informações do gabinete, há uma dúvida sobre quem irá tomar a iniciativa da demissão. Parte da equipe de Nunes acredita que o pedido deve partir de Marta, já que a secretária negociou a aliança com Guilherme Boulos, principal adversário do emedebista nas eleições de outubro, sem comunicar à Prefeitura. A situação despertou a ira do prefeito, dizem aliados.

Não é a primeira vez que a aproximação entre Marta e Boulos causa desconforto no governo municipal da capital paulista. Como mostrou o Radar, Nunes estava nos Estados Unidos, em dezembro, quando soube das conversas iniciais da secretária da Prefeitura com Lula sobre o apoio ao rival nas eleições. O clima de animosidade foi agravado após a secretária ir, em férias, receber o convite oficial do presidente, em Brasília — ela teria aceitado a proposta.

Em evento na sede do PDT de São Paulo, em que o presidente do partido Carlos Lupi oficializou apoio a candidatura do deputado do PSOL, o petista Rui Falcão, que participou da reunião com Lula e Marta, indicou que a secretária de Nunes iria mesmo trocar de lado nas eleições de outubro: “Uma imagem vale mais do que mil palavras”, disse Falcão.