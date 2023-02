Com decisões do TSE, Brasil pode ter três partidos a menos

Giro VEJA - segunda, 13 de fevereiro

Os novos desdobramentos da briga entre o governo e o BC são os destaques do dia

A briga entre o governo Lula e o Banco Central sobre a política de juros ganhou novo capítulo nesta segunda-feira. O assunto foi tema da participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na primeira reunião realizada pela direção nacional do PT desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tema também tende a aparecer em dois outros eventos: no ato político de aniversário dos 43 anos do PT e na entrevista de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao Roda Viva