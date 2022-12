Com Bolsonaro confirmado, STJ empossa dois novos ministros nesta terça

O STJ realiza na tarde desta terça-feira a cerimônia de posse dos novos ministros do tribunal, Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. O presidente Jair Bolsonaro, que indicou os dois desembargadores em agosto, confirmou presença na solenidade, marcada para as 17h.

Azulay Neto e Domingues, que vieram do TRF-2 e do TRF-3, respectivamente, vão ocupar as vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020, e Nefi Cordeiro, em março do ano passado.

As indicações dos dois novos integrantes do Superior Tribunal de Justiça foram aprovadas pelo Senado no último dia 22, e oficializadas por Bolsonaro no Diário Oficial da União dois dias depois.