Cobrado por Valdemar, Pacheco vai pra cima do presidente do PL

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta pelas redes sociais que a operação deflagrada pela PF contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) representa uma “falta de autoridade do Congresso Nacional” e disse que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) “deveria reagir e tomar providências” com relação às buscas realizadas no gabinete do ex-chefe da Abin. Em entrevista ao jornal O Globo, Costa Neto foi ainda mais duro e chamou o presidente do Senado e do Congresso de “frouxo” e “omisso”, além de cobrar que ele aja pelo impeachment de Alexandre de Moraes, a quem acusou de “perseguição” contra bolsonaristas.

A reação cobrada pelo cacique do Partido Liberal veio há pouco, mas não contra o ministro do STF, mas contra o líder da legenda de Jair Bolsonaro.

“Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema”, afirmou Pacheco, em nota à imprensa.