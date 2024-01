CNJ quer incluir área ilhada por evacuações em acordo por danos da Braskem

VEJA Mercado em Vídeo

A China como fiel da balança na bolsa e entrevista com Marcelo Sampaio

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 25. Na véspera, as siderúrgicas e mineradoras foram os grandes destaques do Ibovespa. As empresas desses setores subiram depois de a China anunciar cortes em taxas de empréstimo ao setor financeiro local. O recado foi entendido como um estímulo para o crescimento da economia chinesa. Ainda assim, o Ibovespa encerrou o dia em baixa. Os olhos seguem atentos para a postura do banco central americano em relação aos cortes nas taxas de juros americanas. No Brasil, o governo segue negando que o pacote de financiamentos à indústria represente uma expansão fiscal. Os efeitos dessas incertezas no mercado de criptomoedas também serão assunto desta edição. Diego Gimenes entrevista Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, a primeira gestora brasileira que obteve autorização para listar um ETF atrelado ao bitcoin nos Estados Unidos.