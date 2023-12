CNI reúne políticos nordestinos na COP28, em Dubai

A abertura do estande da CNI na COP28, em Dubai, reuniu neste sábado importantes políticos do Nordeste, desde o ministros da Casa Civil, o baiano Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho, aos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues e do Ceará, Elmano de Freitas.

Também estiveram no evento os senadores Jaques Wagner (Bahia), Augusta Brito (Ceará), Eliziane Gama (Maranhão), Vital do Rêgo e Efraim Filho (Paraíba), além do líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues (Amapá).

A delegação de mais de 100 empresários é liderada pelo novo presidente da CNI, o baiano Ricardo Alban.

Esta é uma participação recorde da indústria brasileira na COP28, que terá pela primeira vez um estande próprio da CNI na “Área Azul”, gerenciada pela ONU, onde ocorrem as negociações.