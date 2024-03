CNI espera movimentar R$ 50 milhões em rodadas de negócios para mulheres

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai receber em sua sede o WE Forum Business Networking, evento voltado para aumentar oportunidades de negócios das empresárias brasileiras dentro e fora do país. A expectativa é que as negociações movimentem cerca de 50 milhões de reais em alimentos, cosméticos e moda.

Haverá rodadas de negócios com compradoras internacionais da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia, da República Dominicana e do Peru. Ao todo, 159 empresas estão inscritas para apresentar produtos, estabelecer parcerias e ampliar as redes de contato de forma virtual e presencial.

As negociações serão promovidas durante o encontro global de mulheres empreendedoras, Women Entrepreneur Forum (WE Forum), conhecido por promover os negócios liderados por mulheres e o crescimento econômico das empreendedoras, nos dias 25 e 26 de março, na sede da CNI em Brasília.