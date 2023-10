CNBB lamenta morte de Dom Mauro Morelli

A CNBB divulgou nota há pouco para manifestar “profundo pesar” pelo falecimento de Dom Mauro Morelli, primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, ocorrido na madrugada desta segunda, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG).

Dom Morelli foi internado nos últimos dias, segundo a CNBB, após enfrentar um período de enfermidade devido às complicações inerentes à idade avançada.

Nascido em Avanhandava, no estado de São Paulo, e criado em Penápolis, Dom Mauro Morelli era filho de Eduardo Morelli e Rosa Gomes. Seu percurso acadêmico incluiu estudos de Filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Viamão, no Rio Grande do Sul, e de Teologia na Saint Mary’s Seminary and University, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde foi ordenado diácono em 3 de junho de 1964 e presbítero em 28 de abril de 1965.

