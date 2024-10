Clara Nunes será protagonista de exposição imersiva

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cantora Clara Nunes será personagem da exposição imersiva Clara, Guerreira, no Rio. A mostra, em produção, terá registro biográfico, por meio de textos, fotografias, entrevistas e vídeos da grande intérprete.

“O recorte curatorial apresentará de forma imersiva e interativa um vasto material documental, que remonta a vida e obra da intérprete, por meio de acervos fotográficos, fonográficos e vídeos, assim como entrevistas dos que conviveram com a cantora, entre eles, familiares, amigos e compositores, para cujas canções Clara emprestou a voz”, diz o texto de apresentação da exposição.

O projeto é tocado pela Emporio Empreendimento Artísticos e Culturais tem “como filosofia a preservação da memória cultural brasileira”.

“A exposição Clara, Guerreira, inspirada no livro Clara Nunes, Guerreira da Utopia, do jornalista e escritor Vagner Fernandes, pretende resgatar a vida e a obra de uma das mais importantes artistas do país”, diz o texto de planejamento.