A volta por cima de Luma após dar rasteira em Viola em ‘Mania de Você’

Após perder tudo para Mavi (Chay Suede) em Mania de Você, Luma (Agatha Moreira) conseguirá recuperar parte de sua fortuna após dar uma rasteira em Viola (Gabz). Na novela das 9 da Globo, a jovem herdeira caiu num golpe do filho de Mércia (Adriana Esteves) ao assinar uma procuração que permitiu ao vilão transferir todo o seu dinheiro e propriedades para o nome dele, deixando Luma na miséria. Enquanto isso, Viola se tornou uma grande chef de cozinha e foi contratada para comandar um restaurante no resort Albacoa — sem saber que o empreendimento é de Mavi e que a proposta partiu dele para atraí-la até a ilha de Angra dos Reis.

No capítulo desta sexta-feira, 27, Luma pediu socorro para Viola após ser demitida do trabalho como motorista de aplicativo, se aproximando da antiga melhor amiga. A ex-rica, então, passará a trabalhar na cozinha da mocinha, mas será enganada por todos a sua volta praticamente o tempo todo. Na intenção de seduzir a ex-namorada, Mavi se fingirá de pobre, escondendo que se tornou um milionário após roubar Luma, que conseguirá provas dos golpes dele com Mércia (Adriana Esteves), que trairá o próprio filho.

Com isso, Luma chantageará Mavi para que ele devolva sua fortuna, senão ela contará a verdade para a amiga, e o vilão cederá, nos capítulos previstos para o meio de outubro. Uma das exigências da personagem de Agatha Moreira será que ele passe o restaurante de Viola para o nome dele, e ele aceitará. Assim, a jovem deixará a chef profissional ser enganada pelo crápula.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial