Ciro se irrita com pergunta de jornalista sobre apoio a Lula em 2º turno

Ciro Gomes (PDT) se irritou com uma pergunta formulada por uma jornalista durante o debate presidencial que VEJA e um pool de veículos de comunicação promove na noite deste sábado. No segundo bloco, que teve perguntas de integrantes da imprensa para os candidatos, uma repórter questionou Ciro sobre qual seria a posição do PDT em um eventual segundo turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

A jornalista perguntou se ele deixaria o PDT caso a legenda migre para a campanha de Lula no segundo turno. Ciro se mostrou contrariado com o questionamento. Ele afirmou que o país vive hoje a “morte do jornalismo” e ainda aproveitou para alfinetar o petista.

“Uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que estamos em um debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, e sou agora convidado a refletir sobre o movimento que eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção? Isso, no mínimo, é uma falta de respeito com o eleitor”, disse.

