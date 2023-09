Chefe do partido do novo ministro de Lula ataca… Lula: ‘o rei está nu’

Horas depois de o deputado federal André Fufuca (PP-MA) ser confirmado como o novo ministro do Esporte do governo Lula, o senador Ciro Nogueira, presidente do seu partido e ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, foi às redes sociais atacar o presidente pela falta de “povo” no desfile de 7 de Setembro, em Brasília. Para o ex-lulista, “o rei está nu”.

“O 7/9 é um retrato do Lula 3: o presidente desfilou para ninguém, foi aplaudido pelos áulicos de sempre e vai dizer que foi tudo ótimo. Só um detalhe: KD O POVO NO 7/9, Lula? O rei está nu. Sem povo, só com o aplauso da companheirada de aluguel”, escreveu Nogueira nas redes sociais, compartilhando um vídeo com um comentário feito na transmissão da Jovem Pan.

O ex-ministro bolsonarista, que na campanha de 2018 ainda apoiava Lula — e depois pediu votos para Fernando Haddad — contra Bolsonaro, a quem chamou de “fascista” durante a disputa eleitoral, ainda demonstrou saudade do ex-chefe.

“7 de Setembro sem Jair Bolsonaro é como a Fórmula 1 sem Airton Senna. Fica um vazio…”, escreveu, em mensagem enviada ao Radar.