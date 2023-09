Chefe da OAB aciona promotor que comparou advogada a ‘cadela’ no AM

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, decidiu atuar pessoalmente no caso em que o promotor de Justiça do Amazonas Walber Luís Silva do Nascimento afirmou, durante julgamento, que seria ofensivo a uma cadela compará-la à advogada do caso que estava sob análise.

“Eu tenho pet desde que eu me entendo por gente. Fui criado com cachorros e com gatos. Eu tenho até hoje uma cachorra. Eu prefiro as cachorras do que os cachorros, por conta da lealdade que é bem maior. Se tem uma característica que o cachorro tem, doutora Catharina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E, no quesito lealdade — e me referindo especificamente à Vossa Excelência –, comparar Vossa Excelência com uma cadela é muito ofensivo, mas não à vossa excelência, à cadela”, disse

Amazonense, Simonetti quer que seu estado dê o exemplo na defesa das mulheres na advocacia. Ele mesmo assinou o pedido da OAB para que o CNMP abra um procedimento disciplinar contra o promotor. “A atitude do referido promotor, ao comparar a advogada criminalista Catharina Estrela a uma cadela, demonstra um completo desrespeito e desconsideração pela dignidade da profissão advocatícia e, por extensão, pelo respeito aos direitos humanos e à igualdade de gênero”, diz Simonetti.

