Chanceler Mauro Vieira participa de homenagem a Senna em Ímola

O chanceler Mauro Vieira está em Ímola, na Itália, para participar nesta quarta-feira de uma cerimônia em memória do piloto brasileiro Ayrton Senna, que morreu há exatos 30 anos após um acidente no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em 1º de maio de 1994. O ministro das Relações Exteriores do Brasil foi convidado para o ato pelo governo italiano.

O piloto austríaco Roland Ratzenberger, vítima de acidente automobilístico ocorrido um dia antes do ídolo brasileiro, também será homenageado no evento.

No autódromo de Ímola, Vieira e o chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg, serão recebidos pelo chanceler da Itália, Antonio Tajani, e pelo prefeito da cidade italiana, Marco Panieri. A cerimônia deverá incluir minuto de silêncio e aposição floral na Curva Tamburello, trecho da pista de corrida onde ocorreu o acidente envolvendo Senna.

Reuniões bilaterais

Durante a visita desta quarta, o chanceler brasileiro manterá reuniões bilaterais com seu Tajani e Schallenberg, para tratar de temas da agenda bilateral, regional e multilateral dos países.

De acordo com o Itamaraty, a visita a Ímola servirá para “aprofundar o diálogo e a cooperação” com a Itália, que atualmente ocupa a presidência de turno do G7, uma vez que o Brasil está no comando do G20 em 2024.

No ano passado, a corrente de comércio entre Brasil e Itália alcançou 9,9 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de 4,08 bilhões de dólares. Atualmente, mais de 1.000 empresas italianas operam no país, gerando cerca de 150.000 empregos diretos.