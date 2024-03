Centro de combate à desinformação começa a operar nesta terça no TSE

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar revela como o TSE vem investindo pesado para defender a democracia e combater a desinformação no processo eleitoral.

Nesta terça, a Corte dará um passo importante ao colocar para funcionar o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.

Como mostrou o Radar, o novo órgão terá integrantes do Ministério Público Eleitoral, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Federal da OAB. Servidores do TSE que já atuam contra as fake news vão pilotar as ações.

O centro será comandado pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e será integrado pelo secretário-geral do TSE, Cleso Fonseca, pelo diretor-geral do TSE, Rogério Galloro, pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ministro Floriano Azevedo, pela secretária de Comunicação do TSE, Giselly Siqueira, pelo assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, José Fernando Chuy, e dois juízes auxiliares da presidência do TSE.

“A ideia é que o centro atue para promover a cooperação entre a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial as plataformas de redes sociais e serviços de mensageira privada, durante o período eleitoral, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo Plenário do TSE para a propaganda eleitoral”, diz o TSE.