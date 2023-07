Celular de Do Val confirma plano aloprado contra Moraes revelado por VEJA

As buscas da Polícia Federal no celular do senador Marcos do Val confirmam o plano supostamente tramado pelo ex-deputado Daniel Silveira revelado por VEJA em fevereiro deste ano. O relatório da PF conclui que Do Val, Silveira e Bolsonaro se encontraram antes da diplomação de Lula, enquanto o senador conversava com o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo a investigação, Do Val agiu de forma “ambígua” para conquistar “prestígio pessoal e político”. O relatório também ratificou que Moraes convidou o senador para uma conversa no Salão Branco do STF em 7 de dezembro do ano passado.

Em seguida, Do Val se encontrou com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira em 8 de dezembro, e relatou a reunião a Alexandre de Moraes na noite de 9 de dezembro. Na mensagem enviada ao ministro do Supremo, Do Val diz que Daniel Silveira é o grande responsável por um plano “com objetivo de levá-lo a perda da função de ministro e até ser preso”.

“A atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos do Val, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República para, colocando-as umas contra as outras, angariar prestígio pessoal e político”, diz a PF.

