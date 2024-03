CCBB debate literatura negra feminina no Rio

No mês da mulher, o clube de leitura do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro vai debater cor e gênero na criação literária com as escritoras Marilene Felinto e Eliana Alves Cruz. O encontro ocorre no próximo dia 13, a partir das 17h30 e tem entrada gratuita.

Os livros “As Mulheres de Tijucopapo”, de Marilene, e “O Cirme do Cais do Valongo”, de Eliana, serão debatidos com a participação da poeta e filósofa Viviane Mosé.

“É sempre surpreendente que o romance As Mulheres de Tijucopapo, publicado 42 anos atrás, escrito quando eu tinha 22 anos, desperte a atenção de gerações mais jovens, como acontece hoje”, diz Marilene Felinto.

O livro conta a história de luta de mulheres de Pernambuco a partir de Tijucopapo, uma localidade fictícia, palco de batalhas entre guerreiras pernambucanas e holandeses que queriam saquear o estado.

Já “O Crime do Cais do Valongo” é um romance histórico-policial que começa em Moçambique e vai até o porto onde chegaram cerca de um milhão de escravizados no Rio de Janeiro, entre 1811 e 1831.

“É a oportunidade de um diálogo intenso, único e construtor de outros imaginários mais diversos, amplos e ancorados em vivências femininas que, apesar de únicas, se tocam em pontos cruciais. Uma conversa importante e especial”, afirmou a autora, Eliana Alves Cruz, sobre o encontro da próxima semana.

Para a curadora do evento, Suzana Vargas, é um momento que se propõe a dar visibilidade a parte da população brasileira menos privilegiada e sem acesso à educação de qualidade. Essas condições, segundo Suzana, produzem desconhecimento sobre uma grande parcela do país.

“São ainda poucos os escritores ou escritoras negros publicados por grandes editoras e, consequentemente, com obras divulgadas pela grande mídia com alcance nacional e até internacional. A maioria dos autores publica alternativamente, com baixas tiragens, tendo portanto seu público mais limitado”, constata.

Os vídeos dos encontros do clube de leitura do CCBB ficam disponíveis no YouTube do Banco do Brasil. O projeto vai até dezembro de 2024, e ocorre nas segundas quartas-feiras do mês. Neste ano, autores como Eliane Brum e Itamar Vieira Júnior já estão confirmados.

