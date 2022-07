Castro abre oito pontos de vantagem sobre Freixo no Rio, diz pesquisa

Tem crescido a parcela de pessoas dispostas a votarem para reeleger o atual governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL). Segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta segunda-feira, 28% dos eleitores do estado pretendem escolher Castro. Esse percentual era de 27% na pesquisa do último dia 13 deste mês.

Já Marcelo Freixo (PSB) viu a sua intenção de voto diminuir entre o levantamento desta segunda e o anterior– era de 23% e passou para 20%. Com isso, Castro abre uma vantagem de oito pontos sobre seu principal concorrente. A queda Freixo ocorre mesmo depois de o deputado ter participado de um grande comício com Lula no centro do Rio no início deste mês.

Rodrigo Neves (PDT) é o terceiro da corrida, com 11%, permanecendo estável em relação à intenção de votos do levantamento anterior. Eduardo Serra (PCB) e Cyro Garcia (PSTU) tiveram 2% cada. Paulo Ganime (Novo) teve 1%.

A pesquisa realizou 1.020 entrevistas entre 19 e 22 de julho. A margem de erro estimada é de 3,13 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95,55%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo RJ – 05365/2022.