Carlos Monforte lança livro sobre jornalismo

A Matrix Editora acaba de lançar o livro O papel do jornalismo sem papel, do jornalista Carlos Monforte, sobre a transformação digital nas redações.

“Como será o papel do Jornalismo sem papel, aberto, virtual, sem lenço nem documento? O mar de informações em que ele navega já é imenso. Muito diferente das tripas de telex que desaguavam nas redações do século XX e que já deixavam atordoados os editores, aqueles que escolhiam o que devia ou não ser publicado. Fora, claro, os censores de plantão, que tinham um trabalho mais simples: cortavam o que os ditadores impunham – hoje, os censores são mais tímidos, mas que existem, existem. Essa espécie de comunicação compartilhada que a internet proporciona é a grande questão que se coloca entre todos os comunicadores”, escreve o jornalista.

Monforte começou no jornalismo profissional em A Tribuna, onde ficou de 1969 a 1973. Em seguida, foi contratado

como redator de O Estado de S. Paulo. Em agosto de 1978 foi contratado como repórter pela TV Globo de São Paulo. Em janeiro de 1983, mudou-se para Brasília para inaugurar, também como editor-chefe e âncora, o Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992. No ano 2000, passou para a GloboNews como apresentador do Jornal das Dez, depois como coordenador do canal em Brasília, e deixou a empresa em 2016.