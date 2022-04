Campanha une o que o governo separou: Mourão e Bolsonaro juntos no RS

A política é muitas vezes como um casamento de conveniência. A campanha eleitoral é capaz de gerar alianças improváveis e aproximar outrora desafetos– vide o exemplo de Lula e Geraldo Alckmin. Esse é também o caso de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Presidente e seu vice não tiveram uma boa relação ao longo do mandato e ultimamente viviam período de afastamento, com direito a caneladas públicas pontuais de parte a parte.

Nesta sexta, contudo, quem acompanhou a agenda de Bolsonaro em Pelotas (RS) se surpreendeu com a presença Mourão no evento trajando o colete que virou marca registrada dos auxiliares do presidente. Ele esteve ao lado de Bolsonaro na hora de cumprimentar os populares no local.

Mourão deve se lançar candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e aproveitou a viagem do presidente, que foi ao estado inaugurar duplicação de estradas e obras em aeroporto, para pegar uma carona na popularidade que Bolsonaro goza na região sul do país.

A campanha conseguiu unir o que o governo separou.