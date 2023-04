Campanha publicitária dos 100 dias do governo Lula diz que o Brasil voltou

Prestes a completar 100 dias, o governo Lula lançou neste sábado uma campanha publicitária para celebrar a marca, com o slogan “O Brasil voltou“. Como mostrou o Radar na edição que está nas bancas, a mensagem repete uma frase usada pelo ex-presidente Michel Temer — no aniversário de dois anos da sua gestão, em 2018.

O vídeo começa exibindo paisagens da Amazônia, do Pelourinho, em Salvador, do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de um pasto, de dunas e da avenida Paulista, em São Paulo. Narradores então declamam versos de “Aquarela do Brasil”, canção composta por Ary Barroso em 1939: “Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor Brasil pra mim, pra mim, pra mim, Brasil”.

Brasil brasileiro é o Brasil que ama e cuida do seu povo. É o Brasil que está de volta para fazer mais pela saúde, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelas pessoas. Brasil brasileiro é o país de todos e para todos. #OBrasilVoltou pic.twitter.com/9uUEwmpVWQ — Governo do Brasil (@govbr) April 8, 2023

Na tela, aparecem mensagens anunciando que voltaram o valor da cultura, o cuidado com o meio ambiente, o respeito internacional, a proteção à saúde e o respeito a todas as crenças. “O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais, para cada brasileiro e brasileira. Unindo cuidado e crescimento. Pessoas e desenvolvimento. Respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou. Pra fazer mais por nossa gente. Brasil. União e reconstrução”, diz um narrador, citando o slogan do governo Lula.

Nas redes sociais, o Palácio do Planalto publicou uma postagem dizendo que “Brasil brasileiro é o Brasil que ama e cuida do seu povo. É o Brasil que está de volta para fazer mais pela saúde, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelas pessoas. Brasil brasileiro é o país de todos e para todos”. E concluiu com a hashtag #OBrasilVoltou.

Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o petista Paulo Pimenta, acrescentou outra, mais focada no presidente: “#LulaCemDiasDeTrabalhoEAmor”.