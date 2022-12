Câmara homenageia de Michelle Bolsonaro a Dom Phillips e Bruno Pereira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara dos Deputados vai entregar na manhã desta quarta-feira a Medalha Mérito Legislativo de 2022 a 31 personalidades e instituições tão distintas quanto a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em junho deste ano no Vale do Javari, no Amazonas.

A honraria é um reconhecimento a pessoas e entidades que “prestaram serviços relevantes” ao Poder Legislativo ou ao Brasil. Cada líder partidário pode indicar até uma entidade para ser agraciada com a medalha. Membros da Mesa Diretora da Câmara podem indicar dois homenageados. A cerimônia será realizada em sessão no plenário Ulysses Guimarães, às 10h.

A viúva do indigenista Bruno Pereiera, Beatriz Matos, estará no evento para receber a condecoração. A indicação da homenagem a Dom Phillips foi feita pelo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG).

Dentre os homenageados, também se destacam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, o padre Júlio Lancellotti e o jurista Ives Gandra da Silva Martins. A deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, e o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, também foram escolhidos para receber a medalha.

Veja abaixo a lista de agraciados (em ordem alfabética):

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Agência reguladora

(ANTT) – Agência reguladora Alessandro Rodrigo Paschoal – Bispo da Igreja Universal, mediador social e apresentador de TV

– Bispo da Igreja Universal, mediador social e apresentador de TV Álvaro Alén Sanches – Presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia

– Presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda – Advogado, vice-presidente do União Brasil

– Advogado, vice-presidente do União Brasil Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) – Associativismo empresarial de transporte aéreo

(Abear) – Associativismo empresarial de transporte aéreo Associação Livres – Atuação política suprapartidária e sem fins lucrativos em defesa do liberalismo

– Atuação política suprapartidária e sem fins lucrativos em defesa do liberalismo Bruno da Cunha Araújo Pereira (post mortem) – Indigenista e servidor de carreira da Funai

(post mortem) – Indigenista e servidor de carreira da Funai Carlos Alberto dos Santos Cruz – General do Exército do Brasil e ex-ministro da Secretaria de Governo

– General do Exército do Brasil e ex-ministro da Secretaria de Governo Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho – Médico e professor da Universidade Federal do Ceará

– Médico e professor da Universidade Federal do Ceará Dom Jacinto Inácio Flach – Bispo Diocesano de Criciúma (SC)

– Bispo Diocesano de Criciúma (SC) Dom Walmor Oliveira de Azevedo – Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Presidente da

– Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

(CNBB) Dominic Mark Phillips (post mortem) – Jornalista britânico

(post mortem) – Jornalista britânico Eduardo Barbosa – Deputado Federal

– Deputado Federal Francisco Lopes da Silva – ex-Deputado Federal

– ex-Deputado Federal Hospital e Maternidade Santa Maria (Instituto Social Medianeiras da Paz) – Atividade de atenção à saúde pública

(Instituto Social Medianeiras da Paz) – Atividade de atenção à saúde pública Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial – Atividade religiosa

– Atividade religiosa Instituto Cidadania Digital – Atividade de fomento a políticas públicas para a economia e cidadania digital

– Atividade de fomento a políticas públicas para a economia e cidadania digital Instituto Nacional de Orçamento Público (Inop) – Atividade de assessoramento para legisladores e gestores públicos

(Inop) – Atividade de assessoramento para legisladores e gestores públicos Ives Gandra da Silva Martins – Jurista

– Jurista José Luiz de França Penna – Presidente do Partido Verde

– Presidente do Partido Verde José Paulo Machado de Azeredo Junior – Capitão de Mar e Guerra e Assessor-Chefe de Relações

Institucionais

– Capitão de Mar e Guerra e Assessor-Chefe de Relações Institucionais Leonardo Morreale Diniz Portela – Deputado Estadual de Minas Gerais

– Deputado Estadual de Minas Gerais Lucas Coelho Ferreira – Prefeito de Caeté (MG)

– Prefeito de Caeté (MG) Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga Lopes – Ministro da Saúde

– Ministro da Saúde Michelle Bolsonaro – Primeira-dama do Brasil

– Primeira-dama do Brasil Júlio Lancellotti – Padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo

– Padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo Parmênio Mesquita de Carvalho – Empresário

– Empresário Renata Abreu – Deputada Federal

– Deputada Federal Roberto Ronato Ohlweiler – Pastor da Assembleia de Deus em Criciúma

– Pastor da Assembleia de Deus em Criciúma Sérgio Batista Coelho – Presidente do Clube Atlético Mineiro

– Presidente do Clube Atlético Mineiro Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares – Deputada Federal